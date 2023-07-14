Мамин назвал РПЛ хорошей площадкой для развития молодых футболистов

Защитник «Урала» Артем Мамин назвал РПЛ хорошей площадкой для развития молодых футболистов.

«Уровень РПЛ падает или, наоборот, растет? С точки зрения качества футбола уровень стал немного хуже, потому что многие легионеры разъехались и привлекают в основном молодежь. Для будущего это тоже хороший задел. Они будут развиваться. Все равно остались хорошие легионеры. РПЛ — хорошая площадка для развития молодых футболистов. Кто является главной звездой РПЛ? Конечно, Малком. Кто главная звезда «Урала»? У нас все звезды», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России-2023/24 команда из Екатеринбурга сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.