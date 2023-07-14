Мамин заявил, что «Зенит» по праву является лучшей командой РПЛ

Защитник «Урала» Артем Мамин ответил на вопрос о «Зените».

«Не надоело ли чемпионство «Зенита»? Нет. Считаю, «Зенит» сейчас — по праву лучшая команда, поэтому они выигрывают титулы. «Зенит» все доказывает на поле. Сможет ли кто-то сместить такую команду с пьедестала? Тяжело сказать. «Зенит» — сильная команда с огромными возможностями, выстроенной структурой. Наверное, тяжело на данный момент это сделать», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.