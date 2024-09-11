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Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал, какие цели ставит перед собой в московской команде.
«Цели очевидны — выиграть трофеи. Побеждать как можно больше и помогать команде добиваться поставленных задач», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мангаша.
10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года.
Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач.