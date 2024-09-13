Мангаш назвал «Спартак» лучшим клубом России

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш в разговоре с «СЭ» объяснил, почему решился на переход в московский клуб.

«Атмосфера на стадионе «Спартака» очень хорошая. Очень! Почему перешел в «Спартак»? Это самый лучший, самый большой клуб в России. «Зенит»? Не хочу говорить о других командах», — сказал Мангаш «СЭ».

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года.

Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию Гимарайнш», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.