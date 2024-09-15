Мангаш: «Спартак» — самый большой клуб в России, поэтому я сюда и перешел»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш объяснил, почему перешел именно в «Спартак». В воскресенье он дебютировал за москвичей в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала (1:1). Футболист вышел на поле на 87-й минуте.

— Что можешь сказать по сегодняшней игре и не давила ли эта агрессивная атмосфера на стадионе?

— Я хочу выигрывать. Была тяжелая игра, непростое поле, мы играли против команды настоящих бойцов. Надеюсь, в следующих матчах удача будет на нашей стороне, сегодня мы должны были побеждать.

— Был ли Деян Станкович одной из причин твоего перехода в «Спартак», учитывая его известность как игрока?

— Тренер и игрок Станкович известен во всем мире. Это очень известная и яркая личность. Но «Спартак» — самый большой клуб в России, поэтому я сюда и перешел.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем 10 сентября. Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию Гимарайнш», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.