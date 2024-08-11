Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:40

Мансилья — о Барко: «В чемпионат России приехала большая звезда»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартак».

«Барко — мой хороший друг, мы вместе с ним играли в сборной Аргентины до 20 лет. Он отличный футболист и человек. Уже успел забить отличный гол за «Спартак». Надеюсь, у него все будет хорошо. Можно сказать, что в чемпионат России приехала большая звезда», — цитирует Мансилью Legalbet.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» этим летом, подписав контракт до лета 2027 года. 25-летний футболист провел три матча за красно-белых, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
1
Обсудить
Читайте также
Норвежец Ингебригтсен победил на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2024
Названы русские места в Париже для прогулок
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
«Крылья Советов» – «Факел», 11 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ сезона 2024/2025
Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ
На Украине сообщили о ночных поджогах машин военных в Днепре и Одессе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Лаксальт заявил, что в «Динамо» обсудят момент с пенальти в матче с «Зенитом»
Безруков: «У «Рубина» каждый перерыв между таймами жесткий»
Максим Ромащенко объяснил, почему Нгамале бил пенальти в матче с «Зенитом»: «Как его можно обвинять за это?»
Безруков: «Рубин» в матче с «Ростовом» приобрел один балл, а не упустил три»
Тренер «Краснодара» Мусаев недоволен судейством в матче против ЦСКА: «Нельзя столько не видеть»
Стало известно о состоянии Роши после столкновения со Сперцяном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ненахов считает, что Батракову не грозит звездная болезнь

Голенков признался, что в «Ростове» хотели реабилитироваться после поражения от «Зенита»