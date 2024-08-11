Мансилья — о Барко: «В чемпионат России приехала большая звезда»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартак».

«Барко — мой хороший друг, мы вместе с ним играли в сборной Аргентины до 20 лет. Он отличный футболист и человек. Уже успел забить отличный гол за «Спартак». Надеюсь, у него все будет хорошо. Можно сказать, что в чемпионат России приехала большая звезда», — цитирует Мансилью Legalbet.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» этим летом, подписав контракт до лета 2027 года. 25-летний футболист провел три матча за красно-белых, забил один мяч и отдал две результативные передачи.