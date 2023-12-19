Мансилья объяснил, почему хочет получить гражданство РФ

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил свое желание принять гражданство Российской Федерации.

«Все еще не говорили с клубом об этом вопросе. Было бы круто не занимать место легионеров в заявке. Но есть и вторая причина — мы живем тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно», — приводит слова Мансильи «Чемпионат».

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.