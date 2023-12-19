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Сегодня, 08:53

Мансилья объяснил, почему хочет получить гражданство РФ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил свое желание принять гражданство Российской Федерации.

«Все еще не говорили с клубом об этом вопросе. Было бы круто не занимать место легионеров в заявке. Но есть и вторая причина — мы живем тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно», — приводит слова Мансильи «Чемпионат».

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5363268-argentinskij-legioner-orenburga-obyasnil-pochemu-hochet-prinyat-grazhdanstvo-rf.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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