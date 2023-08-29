Мансилья признался, что с грустью принял уход тренера Ярошика из «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья ответил на вопрос, как отнесся к уходу из клуба главного тренера Иржи Ярошика.

«Было грустно принять всю эту ситуацию. Понятно, что были такие результаты, мы проигрывали. Для нас это был сильный удар. Но это ситуация, которую можно пережить, оставить позади. И здесь, в этой команде все будет хорошо», — приводит ТАСС слова Мансильи.

Также он поделился мнением о новом главном тренере команды Давиде Деограсии.

«Я с ним знаком уже с прошлого года. У нас с ним было несколько встреч, мы на тему футбола тоже разговаривали. На самом деле, очень хорошо, что он разговаривает на нашем языке. Нам это ближе и понятнее. Как мы, так и он желаем самого лучшего для клуба, нам нужно подняться, пройти ситуацию, которая есть сейчас, и работать на благо клуба», — добавил игрок.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал 50-летний Деограсия, который до этого работал в академии клуба.

На данный момент «Оренбург» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 2 очка по итогам 6 туров. 3 сентября оренбуржцы сыграют с «Сочи». Начало матча — в 13.00 по московскому времени.