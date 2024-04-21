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Сегодня, 20:07

Мансилья рассказал, чего не хватило «Оренбургу» для ничьей с «Зенитом»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья подвел итоги матча против «Зенита» (0:1) в 25-м туре РПЛ.

— Грустно, что проиграли, ведь могли взять очки, — начал Мансилья. — Теперь будем готовиться к матчу с «Динамо», где постараемся победить.

— Во втором тайме была хорошая игра в исполнении вашей команды. Чего не хватило?

— Не хватило реализации. У нас было три железных момента. Нужно забыть об этой игре и думать о следующей, — сказал Мансилья.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».

Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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