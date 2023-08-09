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Сегодня, 14:05

Мантуан намерен полностью отработать свой контракт с «Зенитом»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о том, как чувствует себя в Санкт-Петербурге.

«С первого дня я почувствовал большую любовь отовсюду. Меня все хорошо приняли. Я так прочно сросся с этим окружением, идентифицирую себя как игрока «Зенита» и жителя Петербурга. Рассчитываю провести здесь все годы по контракту и завоевать как можно больше трофеев», — цитирует Мантуана Metaratings.ru.

Мантуан играет за «Зенит» с 2022 года на правах аренды из «Коринтианса». На его счету 7 голов и 4 результативные передачи в 34 матчах за петербургскую команду. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2022/23 и обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/mantuan-khochet-polnostyu-otrabotat-svoi-kontrakt-s-zenitom-272714/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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