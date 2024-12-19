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Сегодня, 15:49

Мантуан назвал Семака лучшим тренером, с которым он работал

Алина Савинова
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Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан охарактеризовал главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

«Он очень хорошо умеет управлять командой, это его лучшая характеристика — умение работать с каждым игроком. Тактически не просто так он был чемпионом шесть раз, шесть раз подряд побеждал в РПЛ. Это человек с большими опытом и сердцем, он побеждал и как игрок. Каждый день мы учимся у него не только как профессионалы, но и в разных жизненных вопросах. На данном этапе моей жизни это лучший тренер, с которым я работал», — цитирует Мантуана Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 48-летнего специалиста сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.

Источник: Metaratings.ru.
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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