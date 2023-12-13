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Сегодня, 14:07

Мантуан: «Самый принципиальный соперник для меня — это «Спартак»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, какая команда является для него принципиальным соперником в РПЛ.

«Для меня есть несколько матчей, которые попадают под определение «классико», таких принципиальных поединков. Совершенно точно скажу, что со всеми московскими клубами я чувствую, что внутри команды есть такое принципиальное соперничество. Но, наверное, выделю как главного раздражителя и принципиального соперника, которого всегда хочется обыгрывать, по той истории, которая прослеживается между двумя клубами, да по всему тому, что между этими клубами происходило, — конечно, это «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Мантуана.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет на пятой строчке, набрав 30 баллов.

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что отпуск команды продлится с 11 декабря по 11 января. Зимние сборы «Зенит» проведет в ОАЭ и Катаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gustavo-mantuan-samy-j-printsipial-ny-j-sopernik-dlya-menya-e-to-spartak/
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Густаво Мантуан
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