Мантуан — о поражении от «Оренбурга»: «Провальный матч, но мы не должны жаловаться и сожалеть»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о поражении от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Матч — провальный. Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Но мы не должны жаловаться и сожалеть. Безусловно, со всем уважением отношусь к сопернику, но все-таки думаю, что сегодня именно «Зенит» проиграл матч», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита»

После поражения от «Оренбурга» сине-бело-голубые с 17 очками занимают 4-е место в РПЛ, но по итогам тура могут спуститься на шестую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Семака в гостях сыграет с «Сочи». Встреча пройдет 7 октября. Перед этим «Зенит» 4 октября на своем поле примет «Балтику» в матче 5-го тура FONBET Кубка России.