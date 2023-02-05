Мантуан рассказал, что «Зенит» почти готов ко второй части сезона РПЛ

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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как проходят тренировки на сборах и о своем самочувствии.
— Густаво, как проходят тренировки? Как в целом себя чувствуете?
— Сегодня была традиционная утренняя тренировка перед игровым днем. Немножко размялись, много поиграли в футбол. Вообще, футбол — лучшая часть любой тренировки. Чувствую себя хорошо, набираю форму, как и вся команда. Практически готовы на хорошей скорости вкатываться в новую часть сезона, — цитирует Мантуана пресс-служба «Зенита».
После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.
Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования