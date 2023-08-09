Мантуан рассказал о взаимоотношениях между россиянами и бразильцами в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о микроклимате в команде.

«Есть большое количество бразильцев, но и российских игроков достаточно. У нас крутая химия внутри команды, все скомбинировано. Россияне помогают нам, мы им. И существуем в гармонии. Результат в последние годы лучше всего показывает, что атмосфера хорошая», — цитирует Мантуана Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний бразилец провел 5 матчей за «Зенит», в которых отметился одним голом. Сине-бело-голубые выкупили его у «Коринтианса» летом этого года.