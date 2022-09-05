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5 сентября, 10:08

Мантуан рассказал, за счет чего «Зениту» удалось победить «Спартак»

Микеле Антонов

Полузащитник «Зенита» Мантуан в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— Бывают ли в Бразилии такие страсти, когда футболисты хватают друг друга за горло?

— Да, как дерби «Коринтианс» — «Палмейрас». Тут тоже был жесткий матч!

— «Спартак» играл жестко?

— Да, они играли жестко, но и мы тоже! Поэтому мы выиграли. У нас очень хорошие качества.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Густаво Мантуан
4
1
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