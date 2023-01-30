Маньяков назвал слухом новость о возможном переходе защитника Быстрова в «Торпедо»

Агент Марата Быстрова Александр Маньяков прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе защитника «Ахмата» в «Торпедо».

«Могу сказать, что это слух. Марата в «Ахмате» все устраивает, он игрок стартового состава, претензий к нему от руководителей команды и тренерского штаба нет. В соответствии с этим я думаю, что все эти разговоры ведутся из-за того, что «Торпедо» ищет крайнего защитника, желательно с российским паспортом, и Андрей Талалаев Быстрова очень хорошо знает. Потому что тренер был инициатора приглашения Марата из «Челябинска» в «Тамбов», а когда Марата поехал играть в Казахстан, то Андрей Викторович пригласил его в «Ахмат» из Казахстана», — сказал Маньяков «СЭ».

30-летний футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го. В текущем сезоне Быстров провел 15 матчей в чемпионате России и три — в Кубке России.

В декабре прошлого года защитник перенес операцию по укреплению паховых колец. Он прошел курс лечения и реабилитации в Сербии, а в двадцатых числах января уже возобновил тренировки в составе «Ахмата».