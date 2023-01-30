Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:33

Маньяков назвал слухом новость о возможном переходе защитника Быстрова в «Торпедо»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Марата Быстрова Александр Маньяков прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе защитника «Ахмата» в «Торпедо».

«Могу сказать, что это слух. Марата в «Ахмате» все устраивает, он игрок стартового состава, претензий к нему от руководителей команды и тренерского штаба нет. В соответствии с этим я думаю, что все эти разговоры ведутся из-за того, что «Торпедо» ищет крайнего защитника, желательно с российским паспортом, и Андрей Талалаев Быстрова очень хорошо знает. Потому что тренер был инициатора приглашения Марата из «Челябинска» в «Тамбов», а когда Марата поехал играть в Казахстан, то Андрей Викторович пригласил его в «Ахмат» из Казахстана», — сказал Маньяков «СЭ».

30-летний футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го. В текущем сезоне Быстров провел 15 матчей в чемпионате России и три — в Кубке России.

В декабре прошлого года защитник перенес операцию по укреплению паховых колец. Он прошел курс лечения и реабилитации в Сербии, а в двадцатых числах января уже возобновил тренировки в составе «Ахмата».

ФК Ахмат
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Орещук: «Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов стать чемпионом»
Булыкин оценил интерес к футболистам РПЛ со стороны зарубежных клубов
Экс-спортивный директор «Рубина» рассказал, почему Илья Самошников не перешел в «Динамо»
«Факел» переиграл болгарскую «Славию» товарищеском матче
Романцев: «Зениту» надо постараться, чтобы упустить чемпионство»
«Урал» проиграл «Родине» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Васютина заявил, что в Дании не готовы покупать игроков из России

«Факел» переиграл болгарскую «Славию» товарищеском матче