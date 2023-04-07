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Маньяков: «Из «Крыльев» Соболева хотели отчислять»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте — форварде «Спартака» Александре Соболеве.

— Самый большой финансовый «кидок» — когда от вас увели игрока?

— Большие деньги были только в перспективе. Я про Соболева.

— Как все происходило?

— Новый год с семьей провожу в Таиланде. С Сашей, как мне казалось, у нас очень теплые отношения. Он звонит, поздравляет с праздниками и произносит: «Есть пара вопросов. Мне сказали, ты меня обманул».

— Вот это поворот.

— А теперь предыстория. Если вам любопытно.

— Есть ли что-то любопытнее в нашем мире.

— Я переподписал Соболева в «Крыльях». Он пришел на одни условия — и был интерес от клуба премьер-лиги. Не буду говорить, от какого.

— И не надо говорить, мы знаем. «Рубин» интересовался.

— Да, хотели его забирать. В Самаре техническим директором работал Александр Шикунов. У него с «Рубином» отношения были не... Не рабочие. Слышу: «Куда угодно — только не в Казань. Туда не отдам!»

— Как быть?

— Говорю: «Юрьич, тогда поднимай зарплату...»

— Вы не промах.

— Ну и подняли. Было 800 тысяч в месяц, стало в несколько раз больше. Притом что играл Соболев... Как бы сказать... В какой-то момент его хотели отчислять!

— Ого. Вот это новость.

— Помню, сидим в РФС с Шикуновым, говорит: «Увози парня!» — «Куда я его дену?! Был вариант с «Рубином» — ты же и завернул!»

— Тренировал «Крылья» Андрей Тихонов?

— Да. Скептически относился к талантам Соболева. Он же и в «Енисей» на правах аренды не слишком удачно зашел. Играл так... Средне.

— Что же дальше?

— Летом «Крылья» едут на сборы — в адрес Соболева от руководства сплошной негатив. Вдруг ломаются нападающие — Корниленко, Радонич... Остается один Саша. Его выпускают — и начинает колотить с первого тура!

— Так в чем вас обвинял?

— Сказал: «Все, работать с тобой не хочу. Ты меня обманул на подъемные. За подписание дали — а ты не поделился». Хотя такого не было. Честно вам говорю. У игрока действующий контракт, а зарплата увеличилась в несколько раз! Это в клубе ему один человек напел, мол, Маньяков тебя кинул. Навешали Соболеву лапши в расчете на то, что будет работать с ними.

— Соболев понял, что вы ничего не брали? Верит?

— Мне без разницы, верит он или нет. Его проблемы. Он сейчас большой футболист, я рад за него. Оправдываться не буду. Один раз ему сказал — и Бог судья.

Александр Соболев. Александр Маньяков: «Соболев сказал, что я его обманул на подъемные. Он ошибается»
Александр Соболев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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