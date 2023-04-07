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Маньяков — о Евсееве: «При всей брутальности и напускной суровости у него аналитический склад ума»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о главном тренере «Шинника» Вадиме Евсееве.

— Евсеев за эти годы вырос в хорошего тренера?

— Да! Поверьте, говорю так вовсе не потому, что он мой друг. Я объективен. Оценка работы любого тренера складывается из двух критериев. Первый — соотношение возможностей клуба и результата. Сначала Вадим здорово проявил себя в «Уфе», с которой занял девятое место. Теперь из «Шинника» выжимает максимум. При скромном бюджете собрал команду по крупицам, за год вывел ее из второй лиги в первую. Где показывает хороший футбол, сохраняет шанс на попадание в стыки.

— Второй критерий?

— Когда игроки на поле готовы за тренера умирать. Вот это происходит в любой команде — где бы Евсеев ни работал!

— В чем секрет?

— Он справедлив. Последователен. Что говорит, то и делает. У него нет любимчиков. Ребята понимают: на поле — всегда сильнейшие. Не менее важен и игроцкий багаж. У Вадима он есть. Я называю это «запах раздевалки».

— Вот как?

— Ну да. При всей брутальности и напускной суровости у Евсеева аналитический склад ума. Как футболист он многое повидал, с разными тренерами сталкивался. Сравнивал, делал выводы. Сейчас этот опыт и позволяет принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях.

Александр Соболев. Александр Маньяков: «Соболев сказал, что я его обманул на подъемные. Он ошибается»
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Шинник
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