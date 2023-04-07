Маньяков — о Фомине: «У него нет ни машины, ни водительских прав»

Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем клиенте — капитане «Динамо» Данииле Фомине.

— Даня и родителям помогает, — сказал Маньяков. — В своем Тихорецке дом для них выстроил, хороший автомобиль им купил.

— Зато у самого Фомина — ни машины, ни водительских прав?

— Ага. Мы по этому поводу его постоянно подкалываем. А он отвечает: «Меня и такси устраивает. Живу в Химках, 15-20 минут — и я на базе в Новогорске. Зачем мне машина?»

— Удивительный парень.

— Права-то в ближайшее время все-таки собирается получить. Может, и до покупки автомобиля созреет.

— Из ваших подопечных Фомин — главный книгочей?

— Ну почему? Димка Каюмов, бывший спартаковец, тоже много читает. Как и Смольников. Но если Игорь налегает на книги по психологии и саморазвитию, то Даня — на художественную литературу. Ремарк, Драйзер, Хейли...

— Говорил в интервью — всего Ремарка прочел.

— Да! Я был поражен, что в юном возрасте он так проникся Ремарком. Тут наши вкусы совпадают. Еще мне очень нравится «Лавр» Евгения Водолазкина. Советую всем молодым этот роман.