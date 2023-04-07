Маньяков: «Две трети футболистов чемпионского состава «Спартака» привел Аленичев»

Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Дмитрии Аленичеве и Егоре Титове, с которыми работал в «Арсенале» и «Енисее».

— Как полагаете, будет Титов работать главным тренером?

— Вряд ли.

— Почему?

— Ему это не очень интересно. Не нравится и не хочется. После «Енисея» у Аленичева было хорошее предложение из провинциальной команды — но ехать надо было одному. Спросили: «Готов без Егора?» — «Нет».

— Кто-то из футболистов говорил, мол, в Красноярске Аленичев с Титовым поддатыми выходили на тренировки.

— Ерунда. Никогда они себе такого не позволяли.

— Рады слышать. Вклад Аленичева в спартаковское чемпионство действительно велик?

— Две трети футболистов чемпионского состава привел Дима! Мало кто знает — в какой-то момент был выбор: брать Фернандо, Диарра или кого-то третьего. Не помню фамилию. Дима сказал: «Никого не надо, везите Фернандо!» И сколько он принес золотых очков?

— Чего же не хватает Аленичеву, чтобы быть на виду как тренер?

— Мне тяжело говорить о друзьях что-то критическое.

— Не мягковат он?

— Вот этого точно нет. Может показать характер, зубы.

— Доверчивый?

— Наоборот. Жизнь научила — выборочно относится к знакомствам. Мало кого к себе подпускает. Сколько я Диме внушал — надо светиться, побольше давать интервью. Года полтора назад убедил. Теперь и соцсети ведет, и амбассадор Кубка России.