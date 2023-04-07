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Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
?— Главная его черта характера?
— По-спортивному злой. Если будет режимить, за собой следить — станет форвардом европейского класса.
— Он склонен не режимить?
— Думал, на таланте выйдет. Но со временем осознал, что одного таланта мало.
— Когда переходил в «Спартак», у вас по поводу Соболева много было сомнений?
— Я был уверен, что мастерства хватит. Просто думал: сгубит его Москва? Нет? На первых порах Сашу куда-то не туда вело, как понимаю. Но сейчас собрался. Успокоился.
— Жалеете, что вы сегодня не с ним?
— Нет. Мы же не клялись друг другу в любви и верности. Хотя вспоминаю: когда он из «Томи» перешел в «Крылья», говорил: «Александр, я так тебе благодарен!» Но время идет. Люди меняются под влиянием обстоятельств.