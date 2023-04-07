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Маньяков — о Соболеве: «Если будет режимить, за собой следить — станет форвардом европейского класса»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

?— Главная его черта характера?

— По-спортивному злой. Если будет режимить, за собой следить — станет форвардом европейского класса.

— Он склонен не режимить?

— Думал, на таланте выйдет. Но со временем осознал, что одного таланта мало.

— Когда переходил в «Спартак», у вас по поводу Соболева много было сомнений?

— Я был уверен, что мастерства хватит. Просто думал: сгубит его Москва? Нет? На первых порах Сашу куда-то не туда вело, как понимаю. Но сейчас собрался. Успокоился.

— Жалеете, что вы сегодня не с ним?

— Нет. Мы же не клялись друг другу в любви и верности. Хотя вспоминаю: когда он из «Томи» перешел в «Крылья», говорил: «Александр, я так тебе благодарен!» Но время идет. Люди меняются под влиянием обстоятельств.

Александр Соболев. Александр Маньяков: «Соболев сказал, что я его обманул на подъемные. Он ошибается»
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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