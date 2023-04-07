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Маньяков — о спартаковце Денисове: «Крайний защитник — не его позиция. Он всю жизнь играл опорного хава. Классическая «собака»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем клиенте — защитнике «Спартаке» Данииле Денисове.

— Стремительный прогресс Денисова в этом сезоне — приятный сюрприз?

— Нет. Парень не только дисциплинированный, трудолюбивый, но и цельный. С характером! Вот после Суперкубка с легкой руки Ильи Казакова родился мем: «Денисов закрыл Клаудиньо». Народ вовсю иронизировал, а для Дани шутки и нахлынувшее внимание стали испытанием. Ничего, справился. Даже завел телеграм-канал, где иронично на эту тему высказался.

— Крайний защитник — это же не позиция Денисова?

— Да, всю жизнь играл опорного хава. Классическая «собака», шестой номер. Но в «Спартаке» в центре поля сейчас перебор футболистов, и Абаскаль перевел Даню на правый фланг обороны. Там смотрится гармонично, прибавляет на глазах.

Александр Соболев. Александр Маньяков: «Соболев сказал, что я его обманул на подъемные. Он ошибается»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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