Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:36

Марадишвили получил травму в матче с «Краснодаром», футболиста унесли с поля на носилках

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

На 27-й минуте игры футболист во время борьбы за мяч в районе линии штрафной «быков» упал на газон, травмировав колено. Медики оказали первую помощь футболисту, однако Марадишвили не смог самостоятельно покинуть поле, и его унесли на носилках. Вместо полузащитника на 31-й минуте вышел Никита Ермаков.

Константин Марадишвили получил травму.
Фото Скриншот трансляции
Константин Марадишвили.
Фото Скриншот трансляции

После первого тайма счет в матче 2:2. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Пари НН» — «Краснодар».

Футбол
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в матче НХЛ
Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород». Онлайн-трансляция матч РПЛ
«Краснодар» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в РПЛ
«Ростов» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Пари НН» — «Краснодар»: Сперцян забил на 80-й минуте
«Пари НН» — «Краснодар»: видео голов
«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба забил второй гол в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кордоба забил 30 голов в 57 матчах РПЛ — это шестой результат в XXI веке

«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба забил второй гол в матче