Марадишвили получил травму в матче с «Краснодаром», футболиста унесли с поля на носилках

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

На 27-й минуте игры футболист во время борьбы за мяч в районе линии штрафной «быков» упал на газон, травмировав колено. Медики оказали первую помощь футболисту, однако Марадишвили не смог самостоятельно покинуть поле, и его унесли на носилках. Вместо полузащитника на 31-й минуте вышел Никита Ермаков.

Константин Марадишвили получил травму. Фото Скриншот трансляции

Константин Марадишвили. Фото Скриншот трансляции

После первого тайма счет в матче 2:2. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Пари НН» — «Краснодар».