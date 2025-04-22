Марадишвили вернулся в «Локомотив» из аренды в «Пари НН» из-за травмы

Полузащитник «Локомотива», находившийся в аренде «Пари НН», Константин Марадишвили вернулся в московский клуб для прохождения реабилитации, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Марадишвили не сыграет в оставшейся части сезона за нижегородский клуб. Ему предстоит восстановление после полученного ранее повреждения, которое займет до восьми недель.

В связи с этим «Локомотив» и «Пари НН» достигли договоренности, что проходить реабилитацию Марадишвили будет в расположении нашего клуба. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года», — сказано в заявлении.

25-летний хавбек в нынешнем сезоне выходил на поле в двух матчах РПЛ. Марадишвили почти год не играл из-за повреждения. В начале апреля 2024 года он получил разрыв крестообразной связки колена.