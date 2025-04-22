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22 апреля, 18:16

Марадишвили вернулся в «Локомотив» из аренды в «Пари НН» из-за травмы

Камила Абдурахманова
Константин Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива», находившийся в аренде «Пари НН», Константин Марадишвили вернулся в московский клуб для прохождения реабилитации, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Марадишвили не сыграет в оставшейся части сезона за нижегородский клуб. Ему предстоит восстановление после полученного ранее повреждения, которое займет до восьми недель.

В связи с этим «Локомотив» и «Пари НН» достигли договоренности, что проходить реабилитацию Марадишвили будет в расположении нашего клуба. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года», — сказано в заявлении.

25-летний хавбек в нынешнем сезоне выходил на поле в двух матчах РПЛ. Марадишвили почти год не играл из-за повреждения. В начале апреля 2024 года он получил разрыв крестообразной связки колена.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Константин Марадишвили
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