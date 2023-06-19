Марадишвили выбирает между «Уралом» и «Рубином», казанцы обозначили предметный интерес

Полузащитник Константин Марадишвили планирует покинуть «Локомотив» в это летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в настоящий момент полузащитник выбирает между «Уралом» и «Рубином». Отмечается, что казанский клуб пока не сделал официального предложения «Локомотиву», но уже начал переговоры со стороной футболиста.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 1,8 миллиона евро.