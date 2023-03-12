Менеджер «Торпедо»: «Вижу, что Юхневич-младший осуществляет какую-то деятельность в клубе»

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Марат Фаттахов высказался о приглашении в руководство клуба Сергея Юхневича, 24-летнего сына будущего председателя совета директоров автозаводцев Леонида Юхневича.

«Я с ним не знаком. Вижу, что он уже осуществляет какую-то деятельность в «Торпедо». Но чем именно планирует заниматься, на моем ли месте или на каком-то другом, я не знаю. Мне его не представляли. Опыт работы в баскетболе не означает, что он может быть полезен в футболе. Ну, а возраст не главное в данном вопросе», — приводит слова Фаттахова «РБ Спорт».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков за 19 матчей.