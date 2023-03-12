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12 марта, 23:51

Менеджер «Торпедо»: «Я не первый десяток лет в футболе, но впервые сталкиваюсь с таким уходом президента клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Марат Фаттахов высказался об отставке президента автозаводцев Ильи Геркуса.

«Я продолжаю работу в клубе. Не знаю, почему меня убрали с сайта. Техническая проблема, может, политическое решение. Там и страничка Ярослава Савина, нового президента, до сих пор не заполнена — ни фото, ни общей информации. Уход Геркуса? Очень неожиданно. Я не первый год, даже не первый десяток лет в футболе и первый раз сталкиваюсь с такими решениями. Обычно руководителей, как и тренеров, оценивают либо по промежуточному результату, для которого все-таки нужно время, либо по окончании сезона», — приводит слова Фаттахова «РБ Спорт».

Фаттахов работал с Геркусом с лета 2016-го по декабрь 2018 года в московском «Локомотиве». В октябре 2022 года он вошел в руководство автозаводцев, где Геркус уже являлся президентом.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков за 19 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/top-menedzher-torpedo-ya-ne-pervy-j-desyatok-let-v-futbole-no-vpervy-e-stalkivayus-s-takim-uhodom-prezidenta-kluba/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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