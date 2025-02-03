Marca: Саласар успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит»

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Зенит», сообщает Marca.

Сине-бело-голубые заплатят за 25-летнего уругвайца 15 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов.

Ранее на вопрос о потенциальном переходе ответил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

За два сезона в «Браге» Саласар провел 69 матчей, его контракт с португальским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.