19 октября, 18:40

Marca: Луис Гарсия готов возглавить «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Гарсия.
Фото Global Look Press

Испанский тренер Луис Гарсия близок к назначению главным тренером «Спартака», сообщает Marca.

По информации источника, 52-летний специалист согласовывает с клубом последние детали перед назначением. Гарсия готов возглавить российский клуб.

Луис Гарсия.Поднимал клубы из вторых дивизионов, но трофеев не брал. Кто такой Луис Гарсия, который может возглавить «Спартак»?

Последним местом работы Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. До этого он тренировал «Мальорку», саудовский «Аль-Шабаб», китайский «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Бани Яс» из ОАЭ, «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

65

  • lenin.vowa2018

    она хоть спортсменкой высокого уровня была.

    21.10.2025

  • lenin.vowa2018

    когда другие клубы дербанили состав Балтики - у тебя не было возражений? Где играют бывший вратарь и нападающий Балтики? Хотя мне тоже не нравится когда раздергивают состав других клубов. В советское время игроки проводили в одном клубе по 10 и больше лет, любой пацан легко мог назвать состав не только своего клуба, но и конкурентов. Потому что состав был почти неизменным много сезонов, за исключением травм и отчислений.

    21.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Оскорбил Аленичева и даже Титова. Они всяко считают себя выше Тихонова. Тихонов разве тренировал кого-то?

    21.10.2025

  • lenin.vowa2018

    будет не просто удивительно - а даже странно, если он не возмутится нахождением в составе Хлусевича с Денисовым и Максименко и Ливая не попросит купить игроков им на замену.

    21.10.2025

  • hottie

    Товарищ узнал сколько тут можно урвать и конечно же он готов.

    20.10.2025

  • 199

    Очередной скакун и психопат.

    20.10.2025

  • Александр Солодовников

    Интересно сколько он продержится ... наверно года два максимум .... Но по приходу тут же заявит "Нужны трансферы"......

    20.10.2025

  • Москвич1985

    Очередной середняк судя по послужному списку. Причем довольно возрастной. Зато из Испании. Сможет ли он что-то выиграть в России, если конечно его назначат? Думаю, только если кто-то станет между ним и Леваей Гарсией и загадает желание, чтобы "Спартак" выиграл трофей. На это наверное и расчет))))))

    20.10.2025

  • gan75

    Да, при удачном раскладе уже в конце сезона уволят, продлевать не станут

    20.10.2025

  • gan75

    Европейский ноунейм, то что нужно для Спартака!

    20.10.2025

  • cермЯга

    Ну а Хулио терять-то уже в сезоне

    20.10.2025

  • Spacewalker

    Боже, храни Спартак!:rolling_eyes:Не надоело с тренерами на вырост экспериментировать?:thinking:

    20.10.2025

  • Славомудр Приморский

    Титов лишний. Как человек - тряпка. Что наглядно показала его работа в штабе ДА.

    19.10.2025

  • Георгий Паустовский

    Претензии главные к сербу, оборона постоянно лажает и впереди неорганизованный хаос,не тянет он, если испанец организует игру в широком смысле слова уже будет здорово,что это значит мы видим по Балтике,каждый знаегкуда и зачем бежать т д ,а состав тсполнителейу нас как минимум не хуже ))) а тут многие в своих эротических фантазиях ждут Конте и т д )))))

    19.10.2025

  • Sehrgut

    Взорвать всё Искандером и всё.

    19.10.2025

  • Sehrgut

    :grin: :grin::grin:

    19.10.2025

  • Кариока_двойка.

    А что вы хотели, когда у руля дебил. Таких же и набирает. Это конец товарищи, это уже не Спартак.

    19.10.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Хуже не будет. Ибо игры (осмысленной, комбинационной), начиная с прошлого НГ как не было, так и нет. Это единственная претензия к Станковичу. И основная.

    19.10.2025

  • AZ

    И Мостовой будет доволен, футбольный человек как никак)))

    19.10.2025

  • treider

    Возможно,он слишком честный человек, и с ним много не "отмоешь"... :)

    19.10.2025

  • Глупый

    возьмите уже кого нибудь!

    19.10.2025

  • treider

    Да, тоже такое ощущение, что им вообще побоку. Хоть по 2 раза в год готовы неустойки любые платить. Жесть.

    19.10.2025

  • treider

    Интересно, он, тренируя Мальорку (как и Карпин когда-то), тоже с ней в дивизион пониже слетел?))

    19.10.2025

  • Глупый

    тогда уж романцева

    19.10.2025

  • Глупый

    Рональда Кумана

    19.10.2025

  • Smash.

    У Лукойла неустоев, как у дурака фантиков. Их это вообще не заботит.

    19.10.2025

  • mm1962

    Поставьте российских спартаковцев, нахрен неизвестных иностранцев, тем более он ничего не добивался

    19.10.2025

  • Яна Калинина

    Сначала Станковичу отслюнявьте неустой)прежде чем Гарсию выбрать счасливчиком на следующий неустой)

    19.10.2025

  • Ruakiao

    Аххха, очередное дно будем пробивать. Блин, ну это же просто пиз…..!!!! Как жаль, что я однолюб, не могу не болеть за СМ. Как же хочется болеть за нормальную команду.

    19.10.2025

  • Кабанчик

    Честно говоря какой-то шлак господа

    19.10.2025

  • Глупый

    возьмите Жозе ,бабки же есть

    19.10.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Все хотят заработать на ноунеймах из Лукойла!

    19.10.2025

  • Глупый

    я помню также писали про КУрбана Бердыева и где он?

    19.10.2025

  • Клавдий Клавдиан

    Его невестка, Аня Иглесиас станет заядлой болельщицей и постоянной участницей СЭ, как эксперт по проблемам "Спартака".)

    19.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Русское поле экспериментов...

    19.10.2025

  • frunt 2

    Этот парень добавит прыжков и бега на бровке.

    19.10.2025

  • Lars Berger

    Зачем нужен этот мусорщик? Лично я - за Тихонова. С Титовым и Аленичевым в тренерском штабе. Нам нужна полная перезагрузка. Нам нужна пауза, чтобы вспомнить себя.

    19.10.2025

  • Степочкин

    Делайте что хотите, только Талалаева не трогайте. Надо уважать чужой клуб соперника и его болел вместе с городом, не тянуть все лучшее себе по ходу сезона. Текущий сезон интересный с этой Балтикой.

    19.10.2025

  • Аз есмь

    :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: Конь Некрасов ещё и не такое придумает. Готовтесь, мясные, к ФНЛ. Вам не впервой.

    19.10.2025

  • Ни кто кроме нас

    Зачем он нужен…

    19.10.2025

  • Tito88

    Пошел на куй, псина и Кахигао с собой забери! Не трогайте Деяна тупицы! Если это ноунейм-чмо станет тренером Спартака перестаю вообще смотреть все матчи. До чего нужно быть дегенератом чтобы это овно назначать в команду тренером. Чую, что эта новая рыжая метла делов ещё натворит мама не горюй. ДБ

    19.10.2025

  • Аз есмь

    Объясните, чем этот Луис лучше Саши Мостового???? Сдаётся ммне, что он прочто дороже. На нём можно неплохо отмыть бабло. А это лучшее, что умеют делать в Спартаке. С уверенностью могу заявить, что и следующий сезон будет спущен в унитаз. :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

    19.10.2025

  • hovawart645

    Да любого Хулио! На крайняк можно и Хуана! Нам любой Хулио по Хуану!

    19.10.2025

  • Прораб.

    Там, кстати, Фернандо Сантуш свободен.

    19.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    The future has a bad attitude (Универсальный солдат)

    19.10.2025

  • Konstantin Komissarov

    "No Fate" ( Терминатор)

    19.10.2025

  • Николай Викторов

    Нахрен он здесь не нужен!

    19.10.2025

  • Artorixus

    Ну, слава ЛУКу, нашли наконец то койкаво из тренеров с их любимава западу в когда-то славный Спартак! Господи, спаси Спартак!!!

    19.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пусть занимает очередь за Мостовым, Абаскалем, Ташуевым, Аленичевым, и тд по списку. В каком-то году его пригласят)))

    19.10.2025

  • A. K.

    Испанский Юран на вход..

    19.10.2025

  • Якин

    И летит кометою сгорая Заводная песня Хулинада

    19.10.2025

  • lenin.vowa2018

    хоть песни пел бы перед игрой, стадион заполнял.

    19.10.2025

  • lenin.vowa2018

    с другой стороны сезон все равно провален, пусть новый тренер спокойно войдет в команду без обязательств выиграть чемпионат или взять Кубок. Хотя конечно дебилизм брать главным тренером человека, который только бегает из команды в команду

    19.10.2025

  • 555 555

    Такое счастье пусть оставят у себя.

    19.10.2025

  • Якин

    Может, не побоюсь этого слова, Хулио Иглесиаса пригласить? Имя то какое понимаешь

    19.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Я то же готов. И думаю что выйдет не хуже.

    19.10.2025

  • Якин

    А Хуана Карлоса у них там нет?

    19.10.2025

  • lenin.vowa2018

    ну и нахрен нужен этот бегунок, нигде и ничего не добивавшийся?

    19.10.2025

  • esilch

    Оставьте Станковича. Отстаньте от Станковича.

    19.10.2025

  • Konstantin Komissarov

    Больше ада!

    19.10.2025

  • Пистон

    Надо брать, поржем-то по-любому

    19.10.2025

  • Nornik11

    Капец

    19.10.2025

