Marca: Луис Гарсия готов возглавить «Спартак»

Испанский тренер Луис Гарсия близок к назначению главным тренером «Спартака», сообщает Marca. По информации источника, 52-летний специалист согласовывает с клубом последние детали перед назначением. Гарсия готов возглавить российский клуб. Поднимал клубы из вторых дивизионов, но трофеев не брал. Кто такой Луис Гарсия, который может возглавить «Спартак»? Последним местом работы Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. До этого он тренировал «Мальорку», саудовский «Аль-Шабаб», китайский «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Бани Яс» из ОАЭ, «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

