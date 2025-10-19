Marca: Луис Гарсия готов возглавить «Спартак»

19 октября, 18:40
Испанский тренер Луис Гарсия близок к назначению главным тренером «Спартака», сообщает Marca.
По информации источника, 52-летний специалист согласовывает с клубом последние детали перед назначением. Гарсия готов возглавить российский клуб.
Последним местом работы Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. До этого он тренировал «Мальорку», саудовский «Аль-Шабаб», китайский «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Бани Яс» из ОАЭ, «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».
lenin.vowa2018
она хоть спортсменкой высокого уровня была.
21.10.2025
lenin.vowa2018
когда другие клубы дербанили состав Балтики - у тебя не было возражений? Где играют бывший вратарь и нападающий Балтики? Хотя мне тоже не нравится когда раздергивают состав других клубов. В советское время игроки проводили в одном клубе по 10 и больше лет, любой пацан легко мог назвать состав не только своего клуба, но и конкурентов. Потому что состав был почти неизменным много сезонов, за исключением травм и отчислений.
21.10.2025
lenin.vowa2018
Оскорбил Аленичева и даже Титова. Они всяко считают себя выше Тихонова. Тихонов разве тренировал кого-то?
21.10.2025
lenin.vowa2018
будет не просто удивительно - а даже странно, если он не возмутится нахождением в составе Хлусевича с Денисовым и Максименко и Ливая не попросит купить игроков им на замену.
21.10.2025
hottie
Товарищ узнал сколько тут можно урвать и конечно же он готов.
20.10.2025
199
Очередной скакун и психопат.
20.10.2025
Александр Солодовников
Интересно сколько он продержится ... наверно года два максимум .... Но по приходу тут же заявит "Нужны трансферы"......
20.10.2025
Москвич1985
Очередной середняк судя по послужному списку. Причем довольно возрастной. Зато из Испании. Сможет ли он что-то выиграть в России, если конечно его назначат? Думаю, только если кто-то станет между ним и Леваей Гарсией и загадает желание, чтобы "Спартак" выиграл трофей. На это наверное и расчет))))))
20.10.2025
gan75
Да, при удачном раскладе уже в конце сезона уволят, продлевать не станут
20.10.2025
gan75
Европейский ноунейм, то что нужно для Спартака!
20.10.2025
cермЯга
Ну а Хулио терять-то уже в сезоне
20.10.2025
Spacewalker
Боже, храни Спартак!:rolling_eyes:Не надоело с тренерами на вырост экспериментировать?:thinking:
20.10.2025
Славомудр Приморский
Титов лишний. Как человек - тряпка. Что наглядно показала его работа в штабе ДА.
19.10.2025
Георгий Паустовский
Претензии главные к сербу, оборона постоянно лажает и впереди неорганизованный хаос,не тянет он, если испанец организует игру в широком смысле слова уже будет здорово,что это значит мы видим по Балтике,каждый знаегкуда и зачем бежать т д ,а состав тсполнителейу нас как минимум не хуже ))) а тут многие в своих эротических фантазиях ждут Конте и т д )))))
19.10.2025
Sehrgut
Взорвать всё Искандером и всё.
19.10.2025
Sehrgut
:grin: :grin::grin:
19.10.2025
Кариока_двойка.
А что вы хотели, когда у руля дебил. Таких же и набирает. Это конец товарищи, это уже не Спартак.
19.10.2025
Береги руку, Сеня!
Хуже не будет. Ибо игры (осмысленной, комбинационной), начиная с прошлого НГ как не было, так и нет. Это единственная претензия к Станковичу. И основная.
19.10.2025
AZ
И Мостовой будет доволен, футбольный человек как никак)))
19.10.2025
treider
Возможно,он слишком честный человек, и с ним много не "отмоешь"... :)
19.10.2025
Глупый
возьмите уже кого нибудь!
19.10.2025
treider
Да, тоже такое ощущение, что им вообще побоку. Хоть по 2 раза в год готовы неустойки любые платить. Жесть.
19.10.2025
treider
Интересно, он, тренируя Мальорку (как и Карпин когда-то), тоже с ней в дивизион пониже слетел?))
19.10.2025
Глупый
тогда уж романцева
19.10.2025
Глупый
Рональда Кумана
19.10.2025
Smash.
У Лукойла неустоев, как у дурака фантиков. Их это вообще не заботит.
19.10.2025
mm1962
Поставьте российских спартаковцев, нахрен неизвестных иностранцев, тем более он ничего не добивался
19.10.2025
Яна Калинина
Сначала Станковичу отслюнявьте неустой)прежде чем Гарсию выбрать счасливчиком на следующий неустой)
19.10.2025
Ruakiao
Аххха, очередное дно будем пробивать. Блин, ну это же просто пиз…..!!!! Как жаль, что я однолюб, не могу не болеть за СМ. Как же хочется болеть за нормальную команду.
19.10.2025
Кабанчик
Честно говоря какой-то шлак господа
19.10.2025
Глупый
возьмите Жозе ,бабки же есть
19.10.2025
АРИ-100-ТЕЛЬ
Все хотят заработать на ноунеймах из Лукойла!
19.10.2025
Глупый
я помню также писали про КУрбана Бердыева и где он?
19.10.2025
Клавдий Клавдиан
Его невестка, Аня Иглесиас станет заядлой болельщицей и постоянной участницей СЭ, как эксперт по проблемам "Спартака".)
19.10.2025
Adiоs Amigos R
Русское поле экспериментов...
19.10.2025
frunt 2
Этот парень добавит прыжков и бега на бровке.
19.10.2025
Lars Berger
Зачем нужен этот мусорщик? Лично я - за Тихонова. С Титовым и Аленичевым в тренерском штабе. Нам нужна полная перезагрузка. Нам нужна пауза, чтобы вспомнить себя.
19.10.2025
Степочкин
Делайте что хотите, только Талалаева не трогайте. Надо уважать чужой клуб соперника и его болел вместе с городом, не тянуть все лучшее себе по ходу сезона. Текущий сезон интересный с этой Балтикой.
19.10.2025
Аз есмь
:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: Конь Некрасов ещё и не такое придумает. Готовтесь, мясные, к ФНЛ. Вам не впервой.
19.10.2025
Ни кто кроме нас
Зачем он нужен…
19.10.2025
Tito88
Пошел на куй, псина и Кахигао с собой забери! Не трогайте Деяна тупицы! Если это ноунейм-чмо станет тренером Спартака перестаю вообще смотреть все матчи. До чего нужно быть дегенератом чтобы это овно назначать в команду тренером. Чую, что эта новая рыжая метла делов ещё натворит мама не горюй. ДБ
19.10.2025
Аз есмь
Объясните, чем этот Луис лучше Саши Мостового???? Сдаётся ммне, что он прочто дороже. На нём можно неплохо отмыть бабло. А это лучшее, что умеют делать в Спартаке. С уверенностью могу заявить, что и следующий сезон будет спущен в унитаз. :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
19.10.2025
hovawart645
Да любого Хулио! На крайняк можно и Хуана! Нам любой Хулио по Хуану!
19.10.2025
Прораб.
Там, кстати, Фернандо Сантуш свободен.
19.10.2025
Dmitriy Nekrasov
The future has a bad attitude (Универсальный солдат)
19.10.2025
Konstantin Komissarov
"No Fate" ( Терминатор)
19.10.2025
Николай Викторов
Нахрен он здесь не нужен!
19.10.2025
Artorixus
Ну, слава ЛУКу, нашли наконец то койкаво из тренеров с их любимава западу в когда-то славный Спартак! Господи, спаси Спартак!!!
19.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Пусть занимает очередь за Мостовым, Абаскалем, Ташуевым, Аленичевым, и тд по списку. В каком-то году его пригласят)))
19.10.2025
A. K.
Испанский Юран на вход..
19.10.2025
Якин
И летит кометою сгорая Заводная песня Хулинада
19.10.2025
lenin.vowa2018
хоть песни пел бы перед игрой, стадион заполнял.
19.10.2025
lenin.vowa2018
с другой стороны сезон все равно провален, пусть новый тренер спокойно войдет в команду без обязательств выиграть чемпионат или взять Кубок. Хотя конечно дебилизм брать главным тренером человека, который только бегает из команды в команду
19.10.2025
555 555
Такое счастье пусть оставят у себя.
19.10.2025
Якин
Может, не побоюсь этого слова, Хулио Иглесиаса пригласить? Имя то какое понимаешь
19.10.2025
Морская свинка_1979
Я то же готов. И думаю что выйдет не хуже.
19.10.2025
Якин
А Хуана Карлоса у них там нет?
19.10.2025
lenin.vowa2018
ну и нахрен нужен этот бегунок, нигде и ничего не добивавшийся?
19.10.2025
esilch
Оставьте Станковича. Отстаньте от Станковича.
19.10.2025
Konstantin Komissarov
Больше ада!
19.10.2025
Пистон
Надо брать, поржем-то по-любому
19.10.2025
Nornik11
Капец
19.10.2025