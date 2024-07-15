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Сегодня, 17:40

Марцел Личка: «Ради Соболева «Динамо» пришлось бы менять схему»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, как бы ему пришлось работать с нападающим Александром Соболевым в случае его трансфера в московскую команду.

«Согласился бы я взять Соболева в «Динамо»? Александр — очень неприятный нападающий — в плане того, что бьется до конца и умеет забивать голы.

У нас нападающий номер один — Тюкавин. Если бы к нам пришел Соболев, он тоже захотел бы быть первым номером. Нам пришлось бы менять схему, играть в одного форварда. Будь он в «Динамо», была бы тяжелая ситуация», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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