Личка: «Соболев умеет забивать голы, но номер один в «Динамо» — это Тюкавин»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, согласился бы на переход форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Это в хорошем смысле очень неприятный нападающий. Он умеет забивать голы. Но у нас номер один — Тюкавин. Если бы пришел Соболев, он бы тоже хотел играть, быть номером один. Если бы он пришел, надо было бы чуть поменять схему. Ситуация была бы тяжелой. Я над этим сейчас не думаю», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит» этим летом. Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.