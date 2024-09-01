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Сегодня, 19:39

Личка: «В концовке матча с «Оренбургом» не нужно было играть в такой открытый футбол»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал упущенную победу над «Оренбургом» (2:2) в гостевом матче 7-го тура РПЛ.

Первый гол на 20-й минуте игры забил нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте бело-голубые сравняли счет благодаря автоголу защитника оренбуржцев Матиаса Переса. Через 7 минут Эль-Мехди Маухуб реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В добавленное время отличился Матиас Перес, который установил окончательный счет в этой встрече.

«В последние 10 минут хотелось бы, чтобы команда не играла в такой открытый футбол, а придержала мяч и не давала сопернику убегать в быстрые контратаки. В итоге в концовке могла победить любая команда», — сказал Личка на пресс-конференции.

«Динамо» с 13 очками занимает пятое место в чемпионате России. В следующем матче бело-голубые примут «Ахмат» 15 сентября.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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