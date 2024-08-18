Марцел Личка: «У Паршивлюка есть потенциал работать главным тренером»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о работе Сергея Паршивлюка, который недавно вошел в тренерский штаб бело-голубых.

«Паршивлюк — активный тренер, который старается проявлять инициативу. У моих ассистентов есть достаточно времени, чтобы тренировать. Я им говорю, что хочу видеть на тренировке, а они выстраивают занятие.

У Сергея есть потенциал работать главным тренером. Парш — интеллигентный человек со знанием языков. Он может обращаться в раздевалке на английском, испанском и русском. Это большой плюс для тренера, а самое главное — это основное требование в Европе. Если ты хочешь там работать, то должен знать минимум 2–3 языка», — приводит слова Лички Sport24.

Паршивлюк завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. Защитник выступал за «Динамо» с июля 2019 года и провел в этой команде 110 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.