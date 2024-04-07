Личка об ошибках Лещука: «Сказал ему, что не все бывает розовым. Удары были легкими»

Личка рассказал о диалоге с Лещуком после ошибок в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о диалоге с вратарем Игорем Лещуком после ошибок в матче со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Лещук? Когда я пришел в раздевалку, поблагодарил всех за отношение к игре. Отдельно я сказал Игорю, что в жизни не все бывает розовым. К сожалению, эти два гола идут вратарю. Эти два удара очень легкие. К сожалению, получилось так, как получилось. Это было два подарка «Спартаку». До этого они не могли нас загрузить», — сказал Личка.

Победу красно-белым принес дубль Александра Соболева. Нападающий красно-белых отличился на 74-й и 88-й минутах. Оба раза он успел на отскок после ошибок Лещука.