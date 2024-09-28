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Сегодня, 04:13

Личка: «Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отметил, что не считает уровень судейства в России слабым.

«Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ — в той же АПЛ судьи иногда хуже ошибаются. Я не считаю, что в России слабые судьи. Главное, чтобы арбитры анализировали свои ошибки. Мне, например, нравится судейство в Бразилии и в Аргентине. Когда игрок падает, судья говорит: «Вставай» — и больше никак на него внимания не обращает. Там судьи более уверенно себя ведут», — цитирует «РБ Спорт» Личку.

«Динамо» в 9 матчах набрало 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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