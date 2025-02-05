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Сегодня, 11:51

Личка: «Бителло — важный игрок для «Динамо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о ситуации вокруг полузащитника бело-голубых Бителло.

Ранее Бителло с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком.

— Бителло? Есть человек, который хочет развиваться, идти шаг за шагом. Приехал с позитивным настроением, все как всегда, шутит. Для нас он важный игрок. Если он будет работать с должной мотивацией, никаких вопросов к нему не будет. Он будет играть в ближайших матчах, — сказал Личка.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Марцел Личка
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