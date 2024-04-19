Личка отреагировал на слухи о потере контроля над раздевалкой «Динамо»: «У нас отличная атмосфера»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной потере контроля над раздевалкой команды.

Ранее издание Legalbet сообщило, что главный тренер более лояльно относится к легионерам, чем к российскому костяку команды.

«В нашей раздевалке отличная атмосфера, ребята между собой общаются нормально. Нет такого, что у нас есть разделение на латиноамериканцев, русских и остальных легионеров. Мы работает вместе. В матче против «Оренбурга» вышли футболисты, у которых было меньше игрового времени до этого. Они сделали отличный результат. Потом вышли ребята со скамейки, чтобы освежить игру. Рад, что Майсторович вышел на пятнадцать минут. Потому что он молодой парень, хорошо тренируется», — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» после 23 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России команда сыграет против «Спартака».