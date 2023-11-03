Личка не в обиде на Аршавина за слова о стажировке в «Динамо»: «Он может говорить все, что хочет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на слова экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина о стажировке в бело-голубом клубе.

Ранее Аршавин сказал Sport24, что на стажировке у Лички «чего-то особенного для себя не увидел».

«Он может говорить все что хочет. У каждого тренера свой подход. Он хороший ученик, но учеба — это одно дело, а другое — реальная жизнь и воплощение знаний на практике. Все нормально, у него могут быть другие мысли по поводу тренерства. В любом случае, Андрей — профессионал, он меня полностью понимает. Мы приятели, хорошо друг с другом ладим», — сказал Личка «СЭ».

Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение также проходят Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.