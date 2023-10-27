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РПЛ

27 октября, 13:35

Личка — о давлении на тренеров: «Давление чувствует человек, работающий по 12 часов за 15 тысяч рублей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о давлении, которое оказывается на тренеров.

«У нас прекрасная работа. Давление чувствует человек, который работает в «Пятерке» (сеть магазинов «Пятерочка»), зарабатывает 15 тысяч рублей, двое детей, надо платить за квартиру, за ипотеку, не знаю что. Работает с 6 утра до 6 вечера, 12 часов... Мы счастливые люди», — сказал Личка в шоу на YouTube канале РПЛ.

46-летний специалист возглавляет «Динамо» с июня 2023 года, контракт рассчитан на три года. Ранее он на протяжении трех лет работал в «Оренбурге».

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» под руководством Лички в 12 матчах одержало 4 победы, 6 раз сыграло вничью и дважды проиграло. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице (18 очков).

В 13-м туре РПЛ бело-голубые 29 октября примут «Урал».

Источник: https://www.youtube.com/@premierliga
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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