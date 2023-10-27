Личка — о давлении на тренеров: «Давление чувствует человек, работающий по 12 часов за 15 тысяч рублей»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о давлении, которое оказывается на тренеров.

«У нас прекрасная работа. Давление чувствует человек, который работает в «Пятерке» (сеть магазинов «Пятерочка»), зарабатывает 15 тысяч рублей, двое детей, надо платить за квартиру, за ипотеку, не знаю что. Работает с 6 утра до 6 вечера, 12 часов... Мы счастливые люди», — сказал Личка в шоу на YouTube канале РПЛ.

46-летний специалист возглавляет «Динамо» с июня 2023 года, контракт рассчитан на три года. Ранее он на протяжении трех лет работал в «Оренбурге».

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» под руководством Лички в 12 матчах одержало 4 победы, 6 раз сыграло вничью и дважды проиграло. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице (18 очков).

В 13-м туре РПЛ бело-голубые 29 октября примут «Урал».