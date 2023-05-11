Личка: «Если летом поступит хорошее предложение от клуба РПЛ, я его рассмотрю»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своем будущем.

«Буду ли я рассматривать предложения, если они появятся? Мы об этом тоже говорили с руководством «Оренбурга» и пришли к выводу, что, если мне поступит хорошее предложение и можно будет сделать шаг вперед в тренерской карьере, то никто не будет против. Для нас всех будет здорово, что мы помогли друг другу сделать шаг вперед. Поэтому, если летом поступит хорошее предложение, то я его рассмотрю. Обращались ли ко мне из «Динамо»? Нет, со мной никто не связывался из «Динамо». На сегодняшний день у меня нет предложений», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Чешский специалист Марцел Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года.

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 26 матчах.