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Сегодня, 12:17

Марцел Личка пригласил Томаса Мюллера в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марцел Личка и Томас Мюллер
Марцел Личка и Томас Мюллер.
Фото «СЭ», AFP
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка предложил нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру продолжить карьеру в московском клубе.

«Желько Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В начале апреля 35-летний немец объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе. Мюллер покинет команду летом.

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
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Марцел Личка
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Динамо (Москва)
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