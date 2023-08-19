Личка: «Рад, что «Динамо», проигрывая ЦСКА в счете, не отказывалось от своего стиля»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Мы стараемся каждый день работать на тренировках. Я хочу, чтобы игроки понимали мою философию. Но я рад, что мы, проигрывая в счете, не отказывались от своего стиля. Мы показали характер и настрой, сумев развернуть игру в свою пользу. В первом тайме у нас не все получалось. Во втором тайме команда перестала сомневаться в себе, стала увереннее, пошла в прессинг. Да, Набабкин ошибся при первом голе, но кто его задавил? Тюкавин задавил, а Муми подхватил.

Мы и ЦСКА показали хорошую игру, но мы оказались чуть удачливее. Все могло закончиться 3:3 или 3:2 в пользу ЦСКА. Индивидуальные качества игроков были на высоте: Лаксальт, Фомин, Нгамале и Смолов показали хорошую игру», — приводит слова Лички «Газета.Ru».

«Динамо» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда в 6-м туре сыграет на выезде с «Рубином».