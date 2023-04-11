Личка: «После победы над «Спартаком» нельзя думать, что мы уже чемпионы мира»

Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка рассказал, что постоянно думает о футболе и улучшении результатов команды.

«Есть ли дни когда вообще не думаю о футболе? Всегда о нем думаю. Даже когда просто прогуливаюсь или захожу в кафе выпить чай. Сразу в голову приходят какие-то идеи. Понимаете, не бывает такого, что ты себе поставил цель: вот сейчас буду один час думать о футболе, а потом отдыхать. Даже когда летел в Прагу, весь полет думал об игре со «Спартаком». Когда летел назад, думал, как настроить команду на игру с «Крыльями». Ведь даже после победы над «Спартаком» нельзя думать, что мы уже чемпионы мира. Надо идти дальше, чтобы ребята не думали, что мы сейчас выйдем на поле и пешком выиграем 2:0. Думал, что в Самаре будет в два раза сложнее, чем со «Спартаком», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея 33 очка в активе. Следующий матч «уральцы» проведут дома против «Локомотива» в воскресенье, 16 апреля.