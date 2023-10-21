Личка — о восстановлении Фомина: «Думаю, на игру с «Уралом» он еще не будет готов»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о ходе восстановления полузащитника бело-голубых Даниила Фомина.

«Когда приехал, сказал, что у него не болит так, как в сборной. Он вышел на поле в четверг, попробовал сделать упражнения, но после пяти минут вернулся к физио. Я думаю на игру с «Уралом» он еще не будет готов. Ему нужно два-три дня индивидуальной работы», — сказал Личка.

26-летний Фомин получил травму в первом тайме товарищеского матча сборной России против Кении (2:2). На 24-й минуте встречи хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате.

29 октября «Динамо» сыграет дома с «Уралом» в 13-м туре РПЛ.