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РПЛ

Сегодня, 20:18

Личка: «Карраскаль и Бальбуэна приехали и спали два дня, но готовы были играть с ЦСКА»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии защитника команды Фабиана Бальбуэны и полузащитника Хорхе Карраскаля перед матчем 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

— Было видно по первому тайму, что Смолов немного не попал в игру. Почему не сделали раньше замены?

— Мог сделать замену. На 35-й минуте выпустил Нгамале и Карраскаля разминаться. Но когда ты выходишь на поле, тебе надо 5-6 минут, чтобы подготовиться. Хотел, чтобы они сразу выходили на 46-й минуте. У меня осталось три замены на трех игроков. Честно скажу, и Карраскаль, и Бальбуэна приехали и спали два дня. Фабиан говорил: «Я буду играть». Карраскаль честно сказал, что устал, но готов играть. Был уверен, что Хорхе войдет в игру, бывшая команда и большая мотивация.

— Два защитника висело на желтых карточках...

— Я мог выпустить Ивана Лепского или Леона (Зайдензаля). Если бы что-то случилось с Роберто, пошел бы играть Ваня. Он молодой парень, старается учиться. Так с «Зенитом» Паршивлюк травмировался и впервые вышел Бессмертный.

— С чем связываете такое успешное выступление Карраскаля?

— Мне уже задавали вопросы, говорили: «Хорхе пришел, не играет, неудачный трансфер». Я говорил, что нужно оставить Хорхе в покое. Под конец он в ЦСКА не играл, тренировался индивидуально, подготовка никакая. Трансфер был длинный, полтора месяца. Он приехал как Чавес, была поездка в Ростов, а потом улетел в Колумбию. Потом он снова летал в сборную, сыграл 1-2 игры, потом обратно. Не был готов на сто процентов. Карраскаль достаточно здоровый парень, физически он может улететь наверх. Вы видели, сейчас у меня выходил на замену, приехал в Колумбию, сыграл 70 минут с Бразилией на позиции восьмерки. Для меня его выступление было очень хорошим. Понятно, оборона не будет его сильной стороной. Сегодня он разворачивал игру.

Игра с Мойзесом — очень тяжелая. Вообще здесь в России не все выигрывают с ним борьбу один в один. У Нгамале получалось. Понятно, что не всегда, потому что Мойзес достаточно умный игрок. Если у Карраскаля все будет хорошо, после зимней паузы он будет еще лучше.

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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