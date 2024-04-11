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Сегодня, 19:25

Личка: «Перед матчем со «Спартаком» я сказал, что Чавес должен исполнять пенальти»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о важности участия в атакующих действиях команды полузащитников московской команды.

«Чавес умеет завершать атаки, в том числе забивать с приличной дистанции. Мы знали и рассчитывали на это, когда приобретали его. Перед матчем со «Спартаком» я сказал, что Луис должен исполнять пенальти, если будет возможность, и он забил. У нас и Фомин, и Карраскаль, и Чавес могут забивать по 4-6 мячей за сезон. Это сильно помогает. Мы не можем ожидать голов только от одного человека», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

Чавес реализовал пенальти в игре 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Луис Чавес
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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