Личка: «Жена всегда меня защищает. Когда мне хотят сделать плохо, она становится моим телохранителем»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос о посещении заседания КДК.

— Вы приехали на КДК по поводу проскочившего матерного слова вместе со своей супругой. Наверное, вы первый, кто приехал вместе со своей семьей.

— Жена меня всегда защищает. Она очень жесткая! Когда мне хотят сделать плохо, он становится моим телохранителем. Поехали вместе на заседание, а потом погуляли по городу.

По итогам заседания КДК РФС 7 ноября чех был оштрафован на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 14 игр, набрав 27 очков.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».