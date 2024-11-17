Личка: «Жена всегда меня защищает. Когда мне хотят сделать плохо, она становится моим телохранителем»

Сегодня, 09:55
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос о посещении заседания КДК.
— Вы приехали на КДК по поводу проскочившего матерного слова вместе со своей супругой. Наверное, вы первый, кто приехал вместе со своей семьей.
— Жена меня всегда защищает. Она очень жесткая! Когда мне хотят сделать плохо, он становится моим телохранителем. Поехали вместе на заседание, а потом погуляли по городу.
По итогам заседания КДК РФС 7 ноября чех был оштрафован на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 14 игр, набрав 27 очков.
Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)