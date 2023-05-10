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Сегодня, 10:00

Личка: «Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой из «Оренбурга» в «Краснодар»

Личка рассказал, почему зимой не принял предложение «Краснодара»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, готов ли работать в Москве и почему зимой не принял предложение «Краснодара».

— Вам хотелось бы поработать не на периферии, а в столице России? Сейчас много разговоров, что «Динамо» к вам может проявить интерес. Интересно ли попробовать себя с клубом других возможностей, амбиций, денег?

— Всегда говорил и говорю, что нужно хорошо делать свою работу, а потом уже придут деньги; если же думать только о деньгах, то ничего не получится. Понимаю, что деньги — важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в «Оренбурге».

Но «Оренбург» мне дал огромную возможность проявить себя в России. У меня прекрасные отношения с президентом клуба, спортивным директором. Уважаю желания клуба, который дает мне свободу, и мы всегда находим понимание друг с другом. Очень рад, что остался. Посмотрим, что будет летом, — я тоже человек, у меня свои амбиции, хотелось бы сделать шаг вперед. Но что будет тогда — не знаю, а в «Краснодаре» уже другой тренер.

Марцел Личка. «Если хорошо отработал год, это еще не значит, что ты — Моуринью». Интервью Марцела Лички

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ФК Оренбург
Марцел Личка
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