Личка: «Может, однажды российский клуб пригласит Каннаваро в качестве тренера»

Сегодня, 09:20
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном трудоустройстве чемпиона мира Фабио Каннаваро в России.
Ранее Личка и Каннаваро приняли участие в турнире Winline LPL Cup по паделу.
— Не обсуждали с Каннаваро его возможное трудоустройство в России?
— Смотрите, в России много хороших специалистов, которые сейчас без клуба. Все зависит от клуба, по какому пути он хочет развиваться. Может быть, он видит у себя только российского специалиста. А может, захочет попробовать тренера-иностранца. Например, когда я приехал в «Оренбург», Дима Андреев (экс-спортивный директор клуба, прим. «СЭ») сказал, что хотел иностранного тренера, чтобы поставить другую игру. У каждого тренера же свое видение футбола, философия. Может быть, однажды какой-нибудь российский клуб позвонит и Фабио.
Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».
Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)