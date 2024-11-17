Личка: «Может, однажды российский клуб пригласит Каннаваро в качестве тренера»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном трудоустройстве чемпиона мира Фабио Каннаваро в России.

Ранее Личка и Каннаваро приняли участие в турнире Winline LPL Cup по паделу.

— Не обсуждали с Каннаваро его возможное трудоустройство в России?

— Смотрите, в России много хороших специалистов, которые сейчас без клуба. Все зависит от клуба, по какому пути он хочет развиваться. Может быть, он видит у себя только российского специалиста. А может, захочет попробовать тренера-иностранца. Например, когда я приехал в «Оренбург», Дима Андреев (экс-спортивный директор клуба, прим. «СЭ») сказал, что хотел иностранного тренера, чтобы поставить другую игру. У каждого тренера же свое видение футбола, философия. Может быть, однажды какой-нибудь российский клуб позвонит и Фабио.

Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

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